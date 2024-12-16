Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:44, 16 декабря 2024Бывший СССР

В ЕС заявили о планах частично приостановить безвизовый режим с Грузией

Каллас: ЕС приостановит безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Европейский союз (ЕС) приостановит безвизовый режим для служебных и дипломатических паспортов Грузии. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

«Мы договорились о необходимости приостановить безвизовый режим для обладателей дипломатических паспортов», — сказала она.

Еврокомиссия займется подготовкой соответствующего предложения в этом году, отметила Каллас. Кроме того, по ее словам, в ЕС обсудили введение санкций против официальных лиц Грузии, которые ответственны за «насилие против участников» протестных акций оппозиции.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз хочет ввести персональные санкции против ряда грузинских политиков. Однако единства по этому вопросу до сих пор нет. Она также отметила, что до сих пор нет понимания, какие именно ограничения вводить.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Башар Асад сделал первое заявление после свержения. Он сказал, что не хотел убегать — его вывезли по поручению Москвы

      На Украине предрекли перерезание дорог у Великой Новоселки

      Обвиняемого в госизмене в пользу ВСУ россиянина приговорили к 19 годам колонии

      Российская семейная пара заманивала женщин для работы в приватной вебкам-студии

      Российские коммунальщики украли 116 миллионов рублей благодаря фальшивым квитанциям

      Ближайшим советником опального брата Карла III оказался китайский шпион

      Названа дата рассмотрения Совфедом закона о знании русского языка для детей мигрантов

      ЕС потребовал вывода российских военных из Сирии

      Трамп рассказал о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

      Среди украинцев значительно снизился уровень симпатии к полякам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше