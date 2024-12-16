В ЕС заявили о планах частично приостановить безвизовый режим с Грузией

Каллас: ЕС приостановит безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии

Европейский союз (ЕС) приостановит безвизовый режим для служебных и дипломатических паспортов Грузии. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

«Мы договорились о необходимости приостановить безвизовый режим для обладателей дипломатических паспортов», — сказала она.

Еврокомиссия займется подготовкой соответствующего предложения в этом году, отметила Каллас. Кроме того, по ее словам, в ЕС обсудили введение санкций против официальных лиц Грузии, которые ответственны за «насилие против участников» протестных акций оппозиции.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз хочет ввести персональные санкции против ряда грузинских политиков. Однако единства по этому вопросу до сих пор нет. Она также отметила, что до сих пор нет понимания, какие именно ограничения вводить.