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12:43, 16 декабря 2024Бывший СССР

В Кремле допустили проведение переговоров по Украине на основе стамбульских соглашений

Песков: переговоры по Украине возможны на основе стамбульских соглашений
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Переговоры по Украине могут быть проведены на основе стамбульских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, в настоящее время о мирных переговорах речь не идет. Однако он отметил возможность их возобновления.

«Президент [России Владимир] Путин неоднократно повторял, что они могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей», — объяснил Песков.

Пресс-секретарь президента России также прокомментировал рождественское перемирие на Украине. Он сообщил, что данную инициативу не поддержал Киев.

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