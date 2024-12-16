В Кремле прокомментировали возможность рождественского перемирия на Украине

Москва поддержала усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, но президент Украины Владимир Зеленский отверг их. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал с Орбаном тему урегулирования украинского кризиса.
«Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии, но эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно Зеленский», — сказал он.
Ранее Песков высказался об обсуждении переговоров по Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что администрация Трампа пока не руководит Белым домом.