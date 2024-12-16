В МИД оценили отказ Зеленского от рождественского перемирия

Галузин об отказе Зеленского от перемирия: Киев не заинтересован в мире

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рождественского перемирия и обмена пленными с Россией свидетельствует о незаинтересованности Киева в мире. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, его слова приводит ТАСС.

«Это режим войны. И мы будем противопоставлять этому режиму последовательную реализацию целей специальной военной операции», — подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин поддержала усилия Орбана по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине. «Эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно Зеленский», — сказал представитель Кремля.