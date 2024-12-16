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13:35, 16 декабря 2024Мир

В МИД России предупредили Израиль о недопустимости аннексии Голанских высот

Рябков: Россия напоминает Израилю, что аннексия Голанских высот недопустима
Семен Александров (редактор)

Фото: Jamal Awad / Reuters

Россия напоминает Израилю, что аннексия Голанских высот категорически недопустима. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Хотелось бы предостеречь определенные горячие головы в Западном Иерусалиме от упоения возможностями. И напомнить им, среди прочего, что аннексия Голанских высот, о чем сейчас многие говорят, категорически недопустима», — предупредил власти Израиля дипломат.

Кроме того, отвечая на вопрос о присутствующих «за кулисами» ситуации в Сирии внешних игроках, замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что «точно просматриваются США».

Ранее лидер московской платформы сирийской оппозиции и секретарь партии «Народная воля» Джамиль Кадри заявил, что Израилю невыгодно усиление Сирии, Тель-Авив бомбил воюющие против бывшего сирийского президента Башара Асада войска.

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