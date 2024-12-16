В МИД России предупредили Израиль о недопустимости аннексии Голанских высот

Россия напоминает Израилю, что аннексия Голанских высот категорически недопустима. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.
«Хотелось бы предостеречь определенные горячие головы в Западном Иерусалиме от упоения возможностями. И напомнить им, среди прочего, что аннексия Голанских высот, о чем сейчас многие говорят, категорически недопустима», — предупредил власти Израиля дипломат.
Кроме того, отвечая на вопрос о присутствующих «за кулисами» ситуации в Сирии внешних игроках, замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что «точно просматриваются США».
Ранее лидер московской платформы сирийской оппозиции и секретарь партии «Народная воля» Джамиль Кадри заявил, что Израилю невыгодно усиление Сирии, Тель-Авив бомбил воюющие против бывшего сирийского президента Башара Асада войска.