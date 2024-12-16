В МИД России предупредили Израиль о недопустимости аннексии Голанских высот

Рябков: Россия напоминает Израилю, что аннексия Голанских высот недопустима

Россия напоминает Израилю, что аннексия Голанских высот категорически недопустима. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Хотелось бы предостеречь определенные горячие головы в Западном Иерусалиме от упоения возможностями. И напомнить им, среди прочего, что аннексия Голанских высот, о чем сейчас многие говорят, категорически недопустима», — предупредил власти Израиля дипломат.

Кроме того, отвечая на вопрос о присутствующих «за кулисами» ситуации в Сирии внешних игроках, замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что «точно просматриваются США».

Ранее лидер московской платформы сирийской оппозиции и секретарь партии «Народная воля» Джамиль Кадри заявил, что Израилю невыгодно усиление Сирии, Тель-Авив бомбил воюющие против бывшего сирийского президента Башара Асада войска.