В новом «Щелкунчике» британского балета русский танец заменили на украинский

ТАСС: в Великобритании в балете «Щелкунчик» русский танец заменили на украинский

Английский национальный балет заменил русский танец из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского на украинский. Об этом ТАСС рассказала одна из зрительниц, посетившая новую постановку в театре «Колизеум» в Лондоне.

Она утверждает, что авторы внесли изменения в костюмы артистов, исполняющих русский танец трепак. Как правило, в костюмах артистов используются розово-белые цвета, символизирующие карамельные рождественские леденцы, однако в новой постановке можно увидеть черно-белые костюмы.

«Согласно официальной программе, новые костюмы сделаны под цвет макового рулета. Авторы таким образом изобразили маковник, который они относят к украинской кухне», — отметила собеседница ТАСС.

Согласно сюжету, во втором действии главные герои после победы над армией Мышиного короля попадают в страну сладостей, где все сделано из сахара. Там Мари и Щелкунчика встречают местные жители. Традиционно в этой части балета исполняются русский, арабский, испанский и китайский танцы, а также танец пастушков. Артисты при этом одеты в костюмы, символизирующие шоколад, кофе, чай, карамельную трость и другие сладости.

Ранее стало известно, что Английский национальный балет поставит новую версию балета «Щелкунчик», ориентированную на феминисток. Отмечается, что в новой версии главная героиня Клара проявит свою силу и независимость, а также победит злодеев без помощи Щелкунчика, в чем ей помогут суфражистки.