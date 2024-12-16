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19:49, 16 декабря 2024Россия

В России добились проверки после разгрома мемориала пленным немцам

В Великом Новгороде начали проверку после разгрома мемориала пленным немцам
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» во «ВКонтакте»

В Великом Новгороде начали проверку после разгрома неизвестными мемориала пленным немцам, австрийцам, венграм и финнам, а также бойцам польской «Армии Крайовой». Этого добились активисты новгородского отделения партии «Яблоко», сообщается на сайте политического объединения.

Как сообщили в «Яблоке», после того как мемориал пленным времен Великой Отечественной войны был разрушен, члены партии добились встречи с начальником отдела МВД «Боровичский» полковником полиции Сергеем Грушиным и попросили взять ситуацию под личный контроль. В «Яблоке» уверены, что уничтожение мемориала было спланировано заранее, так как вандалы использовали строительную технику.

«Власти района никак не комментируют произошедшее (...) Пресс-служба областной полиции сообщила о начавшейся проверке информации о повреждении мемориального захоронения в Боровичском районе», — рассказали в партии.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске неизвестные разгромили памятник малолетним узникам фашизма. Мемориал представлял собой школьные парты, на которых в окружении книг и кубиков сидят игрушечный заяц, плачущие куклы и медвежонок.

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