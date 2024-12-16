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16:10, 16 декабря 2024Россия

В России назвали признак перелома в украинском конфликте

Депутат Колесник: российские военные перешли в непрекращающееся наступление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главным признаком перелома в украинском конфликте является непрекращающееся наступление российских военных, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он также указал на сломленный боевой дух в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас наша армия наступает постоянно. Как, например, в Курахово, в Красноармейском: военные взяли все узловые, стратегические объекты и перешли к постоянному наступлению. Где-то чуть быстрее, где-то чуть медленнее, но наступают. Отступать армия перестала», — сказал политик.

ВСУ, по его словам, напротив, деморализованы. Особенно, как считает Колесник, это стало заметно после нанесения удара российской ракетой «Орешник».

«Видно по пленным, по данным разведки, что боевой дух украинской армии сломлен. Они отступают, очаги сопротивления небольшие, само сопротивление не такое ожесточенное. Люди не понимают, за что воюют, и это тоже указывает на перелом», — заключил Колесник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о переломном моменте на поле боя. Он отметил боевую активность и перехват стратегической инициативы российскими военными.

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