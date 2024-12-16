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15:17, 16 декабря 2024Силовые структуры

В России возбудили дело против башкирских националистов. Они заставили подростков извиниться за фото с имперским флагом

СК возбудил дело после видео с извинениями за фото с флагом Российской империи
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после распространения в сети ролика с извинениями двух подростков за фото с флагом Российской империи.

В следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан, где и произошел инцидент, сообщили, что члены экстремистской организации вынудили молодых россиян принести публичные извинения за опубликованное ранее фото с имперским флагом.

Бастрыкин запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ по Республике Башкортостан И. Г. Масаллимова доклад о деталях исследования. Глава СК взял ситуацию на личный контроль.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Националисты угрожали подросткам насилием

После выложенного молодыми людьми фото с флагом Российской империи башкирские националисты из организации «Башкорт» (признана экстремистской организацией, запрещена в РФ) выследили их и пригрозили избить за неисполнение требования извиниться. Об этом сообщает местное издание «Лента новостей Башкирии».

Подростков заставили извиниться на камеру на башкирском языке, а затем выложить ролик в открытый доступ в сети.

По данным издания, «Башкорт» является националистической и сепаратистской организацией, которая в течение 10 лет провоцирует конфликты среди населения. Организация официально признана экстремистской, большая часть ее представителей бежала за границу.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

СК возбудил дело в отношении россиянки за поджог флага страны

В СК России возбудили уголовное дело в отношении жительницы Херсонской области, которая осквернила российский флаг и подожгла его.

В отношении 40-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации»)

представители СК России

Все произошло в поселке Волынское Каховского района. Россиянка сорвала российский триколор у здания администрации, после чего бросила его в ближайший мусорный бак и подожгла. «Пошла в центр с подругой. Начала палить [флаг], но он так особо не горел и начал плавиться», — рассказала обвиняемая.

Женщина призналась, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и агрессии. После содеянного ее быстро задержали, и она во всем созналась.

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