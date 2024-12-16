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09:38, 16 декабря 2024Россия

В российском городе мигранты выстроились в очередь к центру сдачи экзаменов

Е1.ru: в Екатеринбурге мигранты выстроились в очередь к центру сдачи экзаменов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Екатеринбурге десятки мигрантов выстроились в очередь к центру сдачи экзаменов, расположенному на улице Колмогорова. Об этом сообщил региональный портал Е1.ru.

Как выяснило издание, иностранцы пришли туда, чтобы записаться на платный экзамен, который необходим для получения патента, разрешения на временное проживание, на работу или получения вида на жительство (ВНЖ).

В понедельник, 16 декабря, в центре в российском городе стартовала запись на экзамен. Она будет осуществляться всего три раза в неделю, поэтому в учреждении такой ажиотаж.

Кроме того, на запись на экзамен для патента дают всего два часа, с 10:00 до 12:00, а на экзамен для ВНЖ — и вовсе час, с 12:00 до 13:00. Предварительно, в первый день записи специалисты успеют принять примерно 100–120 человек.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в результате массового миграционного рейда выявили 20 нелегалов.

ЖЗЛ
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