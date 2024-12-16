В российском городе увидели пропаганду ЛГБТ в гербе от Артемия Лебедева

В Суздале пожаловались на пропаганду ЛГБТ в логотипе города от Артемия Лебедева

Суздальские активисты пожаловались в прокуратуру на «пропаганду ЛГБТ» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в логотипе города от Артемия Лебедева. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram.

Активистам не понравился разработанный в 2023 году студией Артемия Лебедева логотип города, где изображен сокол сине-голубого цвета, символизирующем собор Рождества Пресвятой Богородицы.

Авторы жалобы считают, что сокол похож на «голубого голубка» и отражает «сущность» самого дизайнера. «Он зачем сюда приехал? Он не нужен нам был со своей мазней, которая не имеет отношения к геральдике», — прокомментировали активисты, добавив, что дизайнер не имеет право лишать город его истории.

Ранее суд приостановил производство по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В интервью Дудю, опубликованном 1 августа, дизайнер раскритиковал деятельность Мизулиной и ее организации.