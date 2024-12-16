В российском регионе раскрыли совершенное 14 лет назад преступление

В Волгограде раскрыли убийство мужчины, совершенное 14 лет назад

В Волгограде раскрыли преступление, совершенное 14 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, вечером 15 марта 2010 года женщина со своим сожителем распивала спиртные напитки. В какой-то момент у них возник конфликт, она схватила нож и ударила его в область живота. Полученное ранение оказалось несовместимо с жизнью. Спустя несколько дней обвиняемая с целью скрыть следы преступления сначала во дворе дома сожгла мужское тело, после чего собрала останки и выбросила в болотистой местности. Родственникам и знакомым сообщила, что гражданский муж поехал за билетами в Нефтеюганск и пропал. По факту исчезновения человека было возбуждено уголовное дело и начат поиск. Но тогда раскрыть его сразу не удалось.

В этом году следователи получили информацию, что этого человека уже нет в живых и к этому причастна его бывшая сожительница, которая отбывает наказание за аналогичное преступление, совершенное в 2022 году. Следователи повторно изучили материалы дела и допросили свидетелей. В результате были получены доказательства ее причастности и найдены останки.

Ей предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в России суд оставил в силе наказание мужчине за расправу над 31 пенсионеркой.