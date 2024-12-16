В Ростове-на-Дону задержали напавшего на людей с ножом

МВД: в Ростове-на-Дону задержан мужчина, напавший на нескольких человек с ножом

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, напавшего на нескольких человек с ножом. Число пострадавших уточняется, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется», — подчеркнула она.

Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный с ножом напал на нескольких девушек в Ростове-на-Дону. Одна из пострадавших в реанимации. Мужчина пытался зарезать жительницу дома 11/6 на улице Венеры. По словам очевидцев, таких случаев за день было несколько. Злоумышленник попал в объектив камер в подъезде.

4 декабря сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе 53-летний местный житель напал с ножом на соседку ради драгоценностей. По данным Следственного комитета, мужчина с ножом подошел к знакомой и потребовал отдать ему деньги. Затем он схватил женщину за волосы и повел на ее дачный участок.