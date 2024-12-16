Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:20, 16 декабря 2024Россия

В Ростове-на-Дону задержали напавшего на людей с ножом

МВД: в Ростове-на-Дону задержан мужчина, напавший на нескольких человек с ножом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, напавшего на нескольких человек с ножом. Число пострадавших уточняется, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется», — подчеркнула она.

Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный с ножом напал на нескольких девушек в Ростове-на-Дону. Одна из пострадавших в реанимации. Мужчина пытался зарезать жительницу дома 11/6 на улице Венеры. По словам очевидцев, таких случаев за день было несколько. Злоумышленник попал в объектив камер в подъезде.

4 декабря сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе 53-летний местный житель напал с ножом на соседку ради драгоценностей. По данным Следственного комитета, мужчина с ножом подошел к знакомой и потребовал отдать ему деньги. Затем он схватил женщину за волосы и повел на ее дачный участок.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мужчина с ножом напал на нескольких девушек в российском городе

      Бывший аналитик ЦРУ заявил о безвыходной ситуации для ВСУ

      США введут новые меры против сотрудничества России и Северной Кореи

      В США анонсировали новые санкции против Грузии

      Отказавшийся от нейтрального статуса пловец-чемпион передумал

      МИД России оценил отношения с Сирией

      В Молдавии ввели режим ЧП из-за энергокризиса

      Арест экс-губернатора Рязанской области обжаловали

      Появились подробности нападения на девушку в Ростове

      Раскрыта личность напавшего на людей с ножом в Ростове-на-Дону мужчины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше