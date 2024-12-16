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00:53, 16 декабря 2024Мир

В Сербии высказались о попытках США сделать врагами Белград и Москву

Вулин: санкциями против NIS США пытаются сделать врагами Сербию и Россию
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Eduardo Parra / Globallookpress

Введением санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) Соединенные Штаты Америки нанесут серьезный удар экономике государства. Но, помимо этого, данным решением Вашингтон хочет заставить Белград отказаться от самостоятельной политики и принять ограничения в отношении России. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, его слова приводит ТАСС.

«Введение санкций против NIS — это нападение на Сербию и продолжение гибридной войны. (...) США не требуют от нас дружбы, они требуют, чтобы мы стали врагами России. Россия же не просила нас создавать врагов, ей достаточно того, что мы ее друзья», — высказался он.

Ранее стало известно, что США планируют ввести санкции против NIS из-за российской собственности. Президент Сербии Александр Вучич назвал это одной из самых тяжелых новостей за последние несколько лет, а также пообещал обсудить данную тему с американской стороной.

При этом Вучич подчеркнул, что Сербия не поддержит санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против NIS. Он добавил, что не готов вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы.

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