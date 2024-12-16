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06:28, 16 декабря 2024Мир

В Сирии заявили о передислокации российских военных из Дамаска

FT: власти Сирии заявили об отводе Россией около 400 военных из Дамаска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Россия вывела сотни своих военных из района Дамаска в координации с новыми властями. Об этом Financial Times рассказал член политбюро группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Камаль Лабабиди.

По его словам, около 400 человек были отведены на авиабазу Хмеймим, при этом передислокация проходила в координации с новыми властями Сирии. Лабабиди уточнил, что речь идет о военнослужащих, которые ранее размещались в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в пригороде Дамаска Кудсайе, а также о солдатах, охранявших посольство России в столице Арабской Республики.

Накануне глава Министерства обороны (МО) Турции Яшар Гюлер заявил об отсутствии признаков вывода российских войск из Сирии. Свое сомнение он подкрепил тем, что войска РФ могут только забрать некоторые боевые корабли для замены. Министр допустил, что российская сторона будет делать все возможное, чтобы остаться в Сирии. «Они ведут переговоры с новой администрацией по этому вопросу», — отметил он.

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