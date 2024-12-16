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12:28, 16 декабря 2024Мир

В США раскрыли решение Трампа по американским гарантиям безопасности для Украины

NYT: Трамп никогда не предоставит Украине американских гарантий безопасности
Семен Александров (редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Дональд Трамп никогда не предоставит Украине американских гарантий безопасности, которые она выдвигает вместо просьб о приглашении в НАТО. Решение избранного президента США раскрыл старший научный сотрудник Института исследований войны и мира при Колумбийском университете Раджан Менон в статье для The New York Times (NYT).

«Мистер Трамп, который стремится не только закончить войну, не взяв на себя никакой ответственности за защиту Украины, но и сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом, вряд ли подпишет такое соглашение», — отметил политолог.

По его словам, планы украинского лидера Владимира Зеленского вступить в Североатлантический альянс останутся «несбывшейся надеждой».

Ранее будущий помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что команда избранного президента США готова рассмотреть инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. Он подчеркнул, что существует необходимость прекратить боевые действия на Украине.

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