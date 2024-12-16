В США заявили о вакууме власти у одного из своих ключевых союзников

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NYT: после импичмента Юн Сок Ёлю в Южной Корее образовался вакуум власти

После поддержки Национальным собранием Республики Корея импичмента президенту Юн Сок Ёлю в стране образовался вакуум власти. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Импичмент Юн Сок Ёлю создал вакуум власти. Должностное лицо номер 2, премьер-министр Хан Док Су занял пост временного лидера, но у него нет избирательного мандата. Новое правительство не сможет появиться, пока Конституционный суд официально не решит, восстановить в должности или отстранить Юн Сок Ёля. Рассмотрение дела в суде может занять до шести месяцев», — передает издание.

Авторы материала отметили, что если Юн Сок Ёль будет официально отстранен от должностных полномочий, Южной Корее понадобится еще два месяца, чтобы избрать нового лидера государства.

14 декабря члены Национального собрания Республики Корея поддержали импичмент главы государства 204 голосами. При этом ранее Юн Сок Ёль заверил, что будет бороться до конца вне зависимости от решения о его смещении.