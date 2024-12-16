Сийярто: в ЕС атмосферу войны не может развеять даже приближение Рождества

В Европейском союзе (ЕС) атмосферу войны на Украине не может развеять даже приближение Рождества, так как вместо того, чтобы обсудить рождественское перемирие, страны сообщества планируют выделить Киеву 6 миллиардов евро на оружие. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто в своем аккаунте на Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Судя по предложениям, включенным в повестку дня, большинство в Евросоюзе до сих пор не видит новой реальности. Атмосферу войны не может развеять даже приближение Рождества. Несмотря на возможность рождественского перемирия, а также массового обмена пленными между Москвой и Киевом, главы МИД ЕС хотят взять более 6 миллиардов евро на оружие и подталкивают власти Украины к отправке 18-летних парней на фронт», — отметил дипломат.

Сийярто подчеркнул, что Европе сейчас нужно обсуждать не выделение вооружений для Киева, а прекращение огня на Украине.

11 декабря премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что предложил Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту инициативу.