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12:29, 16 декабря 2024Мир

В Венгрии раскритиковали ЕС за нежелание поддержать рождественское перемирие на Украине

Сийярто: в ЕС атмосферу войны не может развеять даже приближение Рождества
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary / KKM Sajto / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) атмосферу войны на Украине не может развеять даже приближение Рождества, так как вместо того, чтобы обсудить рождественское перемирие, страны сообщества планируют выделить Киеву 6 миллиардов евро на оружие. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто в своем аккаунте на Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Судя по предложениям, включенным в повестку дня, большинство в Евросоюзе до сих пор не видит новой реальности. Атмосферу войны не может развеять даже приближение Рождества. Несмотря на возможность рождественского перемирия, а также массового обмена пленными между Москвой и Киевом, главы МИД ЕС хотят взять более 6 миллиардов евро на оружие и подталкивают власти Украины к отправке 18-летних парней на фронт», — отметил дипломат.

Сийярто подчеркнул, что Европе сейчас нужно обсуждать не выделение вооружений для Киева, а прекращение огня на Украине.

11 декабря премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что предложил Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту инициативу.

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