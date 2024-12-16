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21:01, 16 декабря 2024Забота о себе

Врач подсказал простой способ узнать о проблемах с простатой

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BlurryMe / Shutterstock / Fotodom

Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что воспаление в простате может снижать активность сперматозоидов. Об этом он написал в Telegram.

Врач объяснил, что секрет простаты попадает в сперму только в момент эякуляции. По словам Лубенникова, он содержит компонент под названием ПСА, который разжижает семенную жидкость. «Воспаление в простате не влияет на качество сперматозоидов, но может влиять на условия среды, в которой находятся сперматозоиды, снижая их активность», — уточнил доктор.

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По его словам, чтобы понять, что у мужчины есть проблемы с простатой, которые негативно влияют на активность сперматозоидов, необходимо сдать анализ спермы на содержание цинка. «Снижение цинка говорит о проблеме в простате», — предупредил врач.

Ранее Лубенников рассказал о причинах, из-за которых у мужчин возникает эректильная дисфункция. Он отметил, что только в 20 процентах случаев проблемы с потенцией связаны с низким уровнем полового гормона тестостерона.

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