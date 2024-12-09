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06:54, 9 декабря 2024Забота о себе

Мужчинам раскрыли главную причину проблем с потенцией

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vladeep / Shutterstock / Fotodom

Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что только в 20 процентах случаев проблемы с потенцией связаны с низким уровнем полового гормона тестостерона. Главную же причину проблем с эрекцией он раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам Лубенникова, многие мужчины, как только у них возникают проблемы в интимной жизни, сдают анализ на тестостерон. Однако низкий уровень этого гормона лишь в каждом пятом случае является причиной эректильной дисфункции. Гораздо чаще на потенции негативно сказываются тревожные расстройства, депрессии, проблемы в отношениях с партнершей, предупредил врач.

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«Проблемы могут быть обусловлены либо головой, либо телом. Зачастую низкое влечение — симптом, к которому нужно относиться серьезно и рассматривать его не только в контексте тестостерона, а иногда это лишь мнимое сексуальное расстройство», — отметил уролог.

Ранее Лубенников предупредил о вреде одного средства борьбы с импотенцией. По его словам, использование вакуумной помпы подходит не всем и может вызывать негативные последствия.

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