Завершены следственные действия в отношении вошедшего в Курскую область наемника из Грузии

СК завершил расследование дела наемника Беруашвили, вошедшего в Курскую область

Завершено расследование дела наемника Левана Беруашвили, который незаконно пересек границу России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Иностранцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») и статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По данным следствия, гражданин Грузии долгое время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для использования их в боях на территории России. Кроме того, он лично принимал участие в вооруженном конфликте на территории страны. В конце августа Беруашвили вместе с другими представителями украинских наемнических формирований незаконно вторгся в Курскую область, используя взрывные устройства и военную технику. После пересечения государственной границы злоумышленники совершали преступления, направленные на устрашение населения и причинение им имущественного ущерба.

В ходе предварительного следствия были допрошены свидетели, проверены документы и интернет-ресурсы. Собранные доказательства полностью подтвердили его вину.

Ранее сообщалось, что в отношении вошедшего в Курскую область наемника из Грузии возбудили уголовное дело.