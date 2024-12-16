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11:21, 16 декабря 2024Силовые структуры

Завершены следственные действия в отношении вошедшего в Курскую область наемника из Грузии

СК завершил расследование дела наемника Беруашвили, вошедшего в Курскую область
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Следственного комитета РФ

Завершено расследование дела наемника Левана Беруашвили, который незаконно пересек границу России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Иностранцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») и статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По данным следствия, гражданин Грузии долгое время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для использования их в боях на территории России. Кроме того, он лично принимал участие в вооруженном конфликте на территории страны. В конце августа Беруашвили вместе с другими представителями украинских наемнических формирований незаконно вторгся в Курскую область, используя взрывные устройства и военную технику. После пересечения государственной границы злоумышленники совершали преступления, направленные на устрашение населения и причинение им имущественного ущерба.

В ходе предварительного следствия были допрошены свидетели, проверены документы и интернет-ресурсы. Собранные доказательства полностью подтвердили его вину.

Ранее сообщалось, что в отношении вошедшего в Курскую область наемника из Грузии возбудили уголовное дело.

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