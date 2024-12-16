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08:01, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Жена получила необычное требование от мужа и развелась спустя 18 лет брака

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее муж выдвинул необычное требование, после чего она развелась спустя 18 лет брака. Мужчина предложил жене позволить друг другу вступать в интимную связь с другими людьми.

Автор поста написала, что вышла замуж за супруга 18 лет назад. По ее словам, в финансовом плане в их браке все было хорошо, они с мужем владели несколькими объектами недвижимости. «Мы строили будущее вместе и для наших детей», — добавила она.

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Год назад, по словам героини истории, ее супруг начал отдаляться. «В конце концов он заявил, что считает меня толстой и уродливой, и что я больше не привлекаю его. Я была так занята воспитанием детей и другими заботами, что перестала ухаживать за собой», — написала женщина. В итоге мужчина предложил супруге дать друг другу разрешение заниматься сексом вне брака. Несколько недель она плакала и умоляла мужа отказаться от этого решения, а затем согласилась.

Женщина рассказала, что записалась в спортзал и похудела, после чего за ней начали ухаживать другие мужчины. «Моему мужу не повезло так же, как и мне. Он высокий и все в этом духе, но он переоценил свои шансы. У него было пару интрижек, но едва ли они повторялись, он думал, что будет привлекать внимание девушек деньгами», — отметила она. В результате муж автора решил отменить предложение об открытом браке, однако женщина не согласилась.. В итоге супруги приняли решение развестись.

В комментариях под постом многие отметили, что супруги, которые предлагают своим партнерам открытый брак, часто переоценивают свои шансы на отношения с противоположным полом. Многие из них сталкиваются с неудачей, после чего отменяют свое предложение.

Ранее другая женщина рассказала на Reddit, что подала на развод из-за неожиданного вопроса мужа. Большинство комментаторов одобрили ее решение.

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