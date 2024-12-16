Женщина нашла огромную жемчужину во время обеда в ресторане

В США женщина из Северной Каролины нашла жемчужину в устрице из ресторана

В США жительница Северной Каролины нашла жемчужину в устрице, которую заказала в ресторане на обед. Об этом пишет Daily Mail.

Во вторник, 10 декабря, Фреда Брайант из города Моррисвилл отвела дочь к врачу, а после отправилась с ней в ресторан морепродуктов. «Мы заказали устрицы, я ем и вдруг говорю: "Ой, у меня зуб выпал"», — поделилась воспоминаниями женщина.

Однако оказалась, что Брайант попалась огромная белая жемчужина в одной из раковин. В ресторане отметили, что шанс подобной находки составляет примерно один к десяти тысячам.

Американка нашла для жемчужины красивую коробочку из-под украшений. «Это моя жемчужина. Ну разве не круто?» — похвалилась она. Согласно данным сайта Pearl-lang.com, продать такую жемчужину можно не менее чем за 100 долларов (около 10 тысяч рублей).

Ранее в Великобритании мужчина нашел в блюде из ресторана настоящий жемчуг. Счастливчик привел возлюбленную на ужин в честь ее дня рождения.