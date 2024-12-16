Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:11, 16 декабря 2024Россия

Жителей Таганрога предупредили о взрывах

Камбулова: в Таганроге взрывотехники обезвредят остатки ракет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Взрывотехники обезвредят остатки ракет, использовавшихся для атаки Таганрога, жителям ближайших домов рекомендуется не выходить на улицу. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь с важной информацией. Сегодня около 23:00 взрывотехники произведут обезвреживание частей ракет, которые остались после ракетной атаки на наш город. Во время произведения работ, возможно, услышите звуки взрывов. Просьба сохранять спокойствие», — предупредила Камбулова.

Она призвала жителей шести многоквартирных домов не выходить на улицу, отойти от окон и расположиться в безопасном месте. В частности, речь идет о коридорах и санузлах. Глава города добавила, что о прекращении работ будет сообщено дополнительно.

Ранее Минобороны России сообщило о ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военному аэродрому Таганрога 11 декабря. Зафиксировано применение шести оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Две из них сбил расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», остальные — отклонены при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мужчина с ножом напал на нескольких девушек в российском городе

      Байдена проинформировали о стрельбе в школе в Висконсине

      СК возбудил уголовные дела после нападений на девушку и подростка в Ростове

      Девочке из ДНР передали щенка от Путина

      Захарова прокомментировала отказ Украины от рождественского перемирия

      Совбез ООН проведет заседание по поставкам оружия Украине

      На Украине предрекли ухудшение ситуации из-за мобилизации

      Экономист рассказал о социальном эффекте введения продуктовых карточек для россиян

      Жителей Таганрога предупредили о взрывах

      В США анонсировали новые санкции против Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше