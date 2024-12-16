Жителей Таганрога предупредили о взрывах

Камбулова: в Таганроге взрывотехники обезвредят остатки ракет

Взрывотехники обезвредят остатки ракет, использовавшихся для атаки Таганрога, жителям ближайших домов рекомендуется не выходить на улицу. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь с важной информацией. Сегодня около 23:00 взрывотехники произведут обезвреживание частей ракет, которые остались после ракетной атаки на наш город. Во время произведения работ, возможно, услышите звуки взрывов. Просьба сохранять спокойствие», — предупредила Камбулова.

Она призвала жителей шести многоквартирных домов не выходить на улицу, отойти от окон и расположиться в безопасном месте. В частности, речь идет о коридорах и санузлах. Глава города добавила, что о прекращении работ будет сообщено дополнительно.

Ранее Минобороны России сообщило о ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военному аэродрому Таганрога 11 декабря. Зафиксировано применение шести оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Две из них сбил расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», остальные — отклонены при помощи средств радиоэлектронной борьбы.