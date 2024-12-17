44-летняя телезвезда показала фигуру в бикини

44-летняя телезвезда Рокси Яценко показала фигуру в полосатом бикини

Австралийская телезвезда и светская львица Рокси Яценко поделилась снимком в откровенном образе. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость опубликовала кадр, на котором она запечатлена в полосатом бикини. Бизнесвумен позировала с собранными в низкий хвост волосами, прикрывая лицо телефоном. Из аксессуаров на ней были — несколько колье и браслетов.

Инфлюэнсер решила показать фигуру в купальнике после того, как рассказала о похудении на 18 килограммов.

Ранее в декабре бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова также продемонстрировала фигуру в бикини и призналась в наборе веса.