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04:01, 17 декабря 2024Ценности

44-летняя телезвезда показала фигуру в бикини

44-летняя телезвезда Рокси Яценко показала фигуру в полосатом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @roxyjacenko

Австралийская телезвезда и светская львица Рокси Яценко поделилась снимком в откровенном образе. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость опубликовала кадр, на котором она запечатлена в полосатом бикини. Бизнесвумен позировала с собранными в низкий хвост волосами, прикрывая лицо телефоном. Из аксессуаров на ней были — несколько колье и браслетов.

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Инфлюэнсер решила показать фигуру в купальнике после того, как рассказала о похудении на 18 килограммов.

Ранее в декабре бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова также продемонстрировала фигуру в бикини и призналась в наборе веса.

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