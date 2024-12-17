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15:14, 17 декабря 2024Культура

Актера сериала «Бедный олигарх» обокрали в центре Москвы

Пятый канал: актера Даниила Галушку обокрали в центре Москвы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Актера из сериала «Бедный олигарх» Даниила Галушку обокрали в центре Москвы. Об этом сообщает Пятый канал в Telegram.

По данным источника, преступники вскрыли автомобиль артиста, который стоял на Новом Арбате, и забрали деньги. Ущерб составил 112 тысяч рублей, уточнил источник. «Помимо наличных денег злоумышленники украли у актера наушники и духи», — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что актриса Раиса Рязанова, известная по фильму «Москва слезам не верит», ставшая жертвой мошенников, попала в больницу из-за проблем с сердцем.

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