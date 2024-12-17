Алена Водонаева снялась в прозрачном платье

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» телеведущая и блогерша Алена Водонаева снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость разместила серию черно-белых кадров, на которых предстала в прозрачном платье с длинным шлейфом и асимметричной юбкой. Помимо этого, звезда надела обувь на каблуках и длинные перчатки.

Ранее в декабре Алена Водонаева раскрыла секрет экстремального похудения после родов. Она рассказала, что ей удалось сбросить лишний вес после рождения ребенка с помощью регулярных ежедневных прогулок.