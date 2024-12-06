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16:51, 6 декабря 2024Ценности

Алена Водонаева раскрыла секрет экстремального похудения после родов

Екатерина Ештокина

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» телеведущая и блогерша Алена Водонаева раскрыла секрет экстремального похудения после родов. Соответствующая публикация (на момент написания новости была удалена) появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость обратила внимание на пост актрисы Настасьи Самбурской, которая сообщила подписчику, что невозможно убрать живот и при этом не похудеть. «Упражнениями живот не убирается, только диетой и кардиотренировками, а это потянет за собой и общее похудение», — высказалась она.

В свою очередь Водонаева присоединилась к словам Самбурской и рассказала, что ей удалось сбросить лишний вес после рождения ребенка с помощью регулярных ежедневных прогулок.

«Я год не брала няню и два раза в день не по часу наматывала круги на улице с коляской. Медленно наматывала, я выжимала термобелье. 10 км утром было, 10 км вечером на Воробьевых горах», — призналась Водонаева.

Ранее в декабре откровенные фото 42-летней Алены Водонаевой оценили в сети фразой «колени стреляют». Звезда позировала в черном мини-платье с полупрозрачным верхом и остроносых туфлях.

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