Депутат Свинцов предложил ввести штрафы до 100 тыс. руб. за дарение алкоголя

Россиянам хотят запретить дарить друг другу алкоголь. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«Пора вводить жесткую и бескомпромиссную пропаганду против алкоголя. И начинать ее надо с того, что каждый гражданин нашей страны должен понимать: алкоголь — яд! Близким людям, друзьям или коллегам дарить то, что наносит колоссальный вред здоровью, вплоть до смертельной опасности, просто неприемлемо», — заявил депутат.

Свинцов предложил штрафовать россиян за дарение алкоголя. Для физических лиц штраф составит пять тысяч рублей, а для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Если подарок будет сделан должностным лицом, придется заплатить от 35 до 50 тысяч рублей.

В качестве альтернативы он предложил дарить билеты в кино, театр или музей, абонементы в спортзал или путевки в санатории, книги или сертификаты на дополнительное образование.

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Свинцов захотел добиться ограничения продажи алкоголя даже совершеннолетним

Свинцов предложил продавать алкоголь совершеннолетним россиянам, имеющим справку на «Госуслугах». Этот документ должен будет подтверждать прохождение предварительной беседы с наркологом о вреде алкогольной продукции. После этого все данные планируется заносить на портал: «Медицинское учреждение заносит в ЕПГУ информацию о прохождении профилактической беседы с гражданином», — говорится в документе.

Парламентарий указал на необходимость введения подобной системы продаж алкоголя в России из-за «существующих негативных тенденций», включая рост потребления алкогольной продукции. Поэтому при достижении 18 лет гражданам при желании купить спиртное следует обращаться в специализированное медучреждение для ознакомления со всеми пагубными последствиями этой вредной привычки, объяснил Свинцов.

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Ранее Свинцов предложил запретить продажу алкоголя в продуктовых магазинах

В конце ноября депутат внес законопроект о продаже алкоголя в специальных местах. По его мнению, розничная продажа спиртного и табачных изделий должна проводиться либо в стационарных специализированных объектах, либо в отдельном помещении магазинов, вход в которое недоступен для людей младше 18 лет. Кроме того, в документе сказано о необходимости установки непрозрачных стен и дверей в помещениях со спиртным, чтобы увидеть продукцию мог только посетитель, зашедший внутрь.

В пояснительной записке депутат подчеркнул, что сейчас алкоголем торгуют почти во всех магазинах наряду с продуктами питания, причем он всегда на виду, а рядом с ним находятся традиционные закуски. По его словам, такая политика торговых сетей приводит к большому количеству спонтанных покупок алкоголя, которые необходимо ограничить.

Минздрав России утвердил план по сокращению потребления россиянами алкоголя

Цель плана до 2030 года — снизить связанную с употреблением алкоголя смертность, заболеваемость и инвалидность. Всего он содержит 29 мероприятий, направленных на развитие системы медпомощи людям с алкогольной зависимостью, системы реабилитации, а также на укрепление здорового образа жизни и создание среды, способствующей снижению уровня потребления алкоголя, сообщили в Минздраве.

В ходе реализации плана планируется проанализировать применение административных мер и подготовить предложения по их усилению. В правительстве изучат опыт российских регионов, которые ограничили время продажи крепкого алкоголя, а также рассмотрят предложения о требованиях к спиртной продукции, выкладываемой возле касс в магазинах. Кроме того, будут разработаны меры по регулированию оборота самогонных аппаратов, в том числе ограничение их продажи и рекламы.