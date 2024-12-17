Россиянам хотят запретить дарить друг другу алкоголь. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов.
«Пора вводить жесткую и бескомпромиссную пропаганду против алкоголя. И начинать ее надо с того, что каждый гражданин нашей страны должен понимать: алкоголь — яд! Близким людям, друзьям или коллегам дарить то, что наносит колоссальный вред здоровью, вплоть до смертельной опасности, просто неприемлемо», — заявил депутат.
Свинцов предложил штрафовать россиян за дарение алкоголя. Для физических лиц штраф составит пять тысяч рублей, а для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Если подарок будет сделан должностным лицом, придется заплатить от 35 до 50 тысяч рублей.
В качестве альтернативы он предложил дарить билеты в кино, театр или музей, абонементы в спортзал или путевки в санатории, книги или сертификаты на дополнительное образование.
Свинцов захотел добиться ограничения продажи алкоголя даже совершеннолетним
Свинцов предложил продавать алкоголь совершеннолетним россиянам, имеющим справку на «Госуслугах». Этот документ должен будет подтверждать прохождение предварительной беседы с наркологом о вреде алкогольной продукции. После этого все данные планируется заносить на портал: «Медицинское учреждение заносит в ЕПГУ информацию о прохождении профилактической беседы с гражданином», — говорится в документе.
Парламентарий указал на необходимость введения подобной системы продаж алкоголя в России из-за «существующих негативных тенденций», включая рост потребления алкогольной продукции. Поэтому при достижении 18 лет гражданам при желании купить спиртное следует обращаться в специализированное медучреждение для ознакомления со всеми пагубными последствиями этой вредной привычки, объяснил Свинцов.
Ранее Свинцов предложил запретить продажу алкоголя в продуктовых магазинах
В конце ноября депутат внес законопроект о продаже алкоголя в специальных местах. По его мнению, розничная продажа спиртного и табачных изделий должна проводиться либо в стационарных специализированных объектах, либо в отдельном помещении магазинов, вход в которое недоступен для людей младше 18 лет. Кроме того, в документе сказано о необходимости установки непрозрачных стен и дверей в помещениях со спиртным, чтобы увидеть продукцию мог только посетитель, зашедший внутрь.
В пояснительной записке депутат подчеркнул, что сейчас алкоголем торгуют почти во всех магазинах наряду с продуктами питания, причем он всегда на виду, а рядом с ним находятся традиционные закуски. По его словам, такая политика торговых сетей приводит к большому количеству спонтанных покупок алкоголя, которые необходимо ограничить.
Минздрав России утвердил план по сокращению потребления россиянами алкоголя
Цель плана до 2030 года — снизить связанную с употреблением алкоголя смертность, заболеваемость и инвалидность. Всего он содержит 29 мероприятий, направленных на развитие системы медпомощи людям с алкогольной зависимостью, системы реабилитации, а также на укрепление здорового образа жизни и создание среды, способствующей снижению уровня потребления алкоголя, сообщили в Минздраве.
В ходе реализации плана планируется проанализировать применение административных мер и подготовить предложения по их усилению. В правительстве изучат опыт российских регионов, которые ограничили время продажи крепкого алкоголя, а также рассмотрят предложения о требованиях к спиртной продукции, выкладываемой возле касс в магазинах. Кроме того, будут разработаны меры по регулированию оборота самогонных аппаратов, в том числе ограничение их продажи и рекламы.