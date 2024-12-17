Модель Анастасия Решетова похвасталась фигурой в откровенном наряде

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова похвасталась фигурой в откровенном наряде. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала напротив зеркала в черном облегающем платье длины миди без бретелей. Помимо этого, звезда надела черные босоножки на каблуках. При этом она продемонстрировала стройное тело. Вдобавок знаменитость распустила волосы и нанесла макияж.

В ноябре Анастасия Решетова раскрыла секреты стройности. Она рассказала, что для стройности регулярно занимается спортом, который также положительно влияет на ее физическое и эмоциональное состояние.