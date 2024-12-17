Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:20, 17 декабря 2024Ценности

Анастасия Решетова похвасталась фигурой в откровенном наряде

Модель Анастасия Решетова похвасталась фигурой в откровенном наряде
Екатерина Ештокина

Фото: @volkonskaya.reshetova

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова похвасталась фигурой в откровенном наряде. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала напротив зеркала в черном облегающем платье длины миди без бретелей. Помимо этого, звезда надела черные босоножки на каблуках. При этом она продемонстрировала стройное тело. Вдобавок знаменитость распустила волосы и нанесла макияж.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

В ноябре Анастасия Решетова раскрыла секреты стройности. Она рассказала, что для стройности регулярно занимается спортом, который также положительно влияет на ее физическое и эмоциональное состояние.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Разоблачал преступления англосаксов». Стали известны детали работы погибшего при взрыве в Москве генерал-лейтенанта

      Премьер Грузии выразил надежду на выход президента страны из резиденции

      В Москве заявили о резком росте числа нарушений среди таксистов

      Ким Кардашьян показала грудь в крошечном меховом бикини

      В СПЧ высказались об идее Кадырова исключить террористическую организацию из запрещенных

      Путин обратился к российскому полку

      В России отреагировали на гибель генерал-лейтенанта при взрыве в Москве

      Кличко сообщил о взрывах в Киеве

      Российский школьник поскользнулся при посадке и попал под колеса автобуса

      Швеция начала «быстро копать» братские могилы перед грядущей войной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше