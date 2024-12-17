Глава Минюста Литвы извинился за голую баню, октябрят и вечеринку с проститутками

Министр юстиции Литвы извинился за голый вид, участие в октябрятах и вечеринку

Министр юстиции Литвы Римантас Моцкус созвал пресс-конференцию и извинился за голый вид, участие в октябрятах и вечеринку с проститутками. Об этом пишет местный Telegram-канал Radior.

Это произошло на фоне публичного скандала в Литве. Местные СМИ писали о том, что он мог участвовать в вечеринке с проститутками 18 лет назад. Моцкус не отрицает факт самой вечеринки, но называет присутствующих там девушек «танцовщицами, а не проститутками».

Нынешний министр юстиции Литвы также извинился за другие «ошибки молодости». Среди он назвал участие в октябрятах во времена СССР и поход в бани в таком виде, «в котором его создал господь Бог».

В апреле 2023 года президента Литвы Гитанаса Науседа обвинили в сокрытии членства в Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). По информации СМИ, он вступил в движение в 1988 году.

