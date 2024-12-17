Десятки домов в российском городе остались без тепла и горячей воды

В Краснодаре почти 30 домов остались без теплоснабжения из-за аварии

В Краснодаре десятки домов и несколько детских садов остались без тепла и горячей воды. Причиной стала коммунальная авария, говорится на странице Муниципального центра управления (МЦУ) российского города в социальной сети «Вконтакте».

В ведомстве сообщили о перебоях с теплоснабжением в четырех домах на Восточно-Кругликовской улице и в пяти домах на улице Героев-Разведчиков. Центральное отопление также отключено в 15 домах и двух детских садах на улице 40-летия Победы.

Причиной стал прорыв на сетях теплоснабжения, пояснили в МЦУ. По словам специалистов, сейчас ведутся ремонтные работы. Вернуть тепло и горячую воду россиянам планируют к 20:00 по московскому времени.

Ранее жители чукотского города Билибино остались без тепла в 20-градусный мороз. Массовые отключения затронули микрорайон Восточный. Как сообщается, к проблемам с отоплением привел прорыв на трубопроводе. Лишившись тепла, горожане перешли на обогреватели, но вскоре проводка не выдержала и вдобавок отключилось электричество. На второй день без отопления в домах начали лопаться трубы.