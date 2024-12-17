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18:37, 17 декабря 2024Силовые структуры

Дочь пострадавшей от поедавшего своих жертв маньяка Спесивцева заявила о его вменяемости

Дочь жертвы маньяка Спесивцева заявила о вменяемости убийцы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Спесивцев

Александр Спесивцев. Кадр: Кукла Москвина / YouTube

Дочь потерпевшей от действий маньяка Александра Спесивцева заявила, что он притворился невменяемым во время медицинской экспертизы. Ее слова передает издание «Известия».

Женщина думает, что Спесивцев осознавал, что делает и какое наказание его ждет за совершенные преступления. «Я считаю, что на тот момент он конкретно притворился психом», — объяснила она. Дочь одной из жертв предполагает, что врачи могли допустить ошибку, признав Спесивцева невменяемым.

Ранее женщина подала иск о денежной компенсации и обратилась в суд, чтобы Спесивцеву дали более строгое наказание.

Спесивцев находится в психиатрической больнице специального типа. Суд установил, что с марта по сентябрь 1996 года он с особой жестокостью совершил расправу над 15 потерпевшими, 11 из которых были несовершеннолетними. Маньяк глумился над ними, удерживая в своей квартире, причинял тяжкие страдания. Жертвы не пережили мучений. Один мальчик, которого Спесивцев заманил с лестничной площадки домой, сумел сбежать.

Преступления маньяка случайно всплыли в 1997 году из-за засора в канализации. Во время обхода он отказался впускать сначала сантехников, а затем участкового, и тогда милиция вскрыла входную дверь в квартиру. Там была найдена замученная девочка и фрагменты тел. Выяснилось, что Спесивцев с матерью годами заманивал детей и подростков, с которыми потом расправлялся. По некоторым данным, на его счету может быть до 82 жертв — об этом говорит найденная при обысках одежда. Но в 1997 году его приговорили всего к десяти годам лишения свободы. Год спустя начался новый процесс над Спесивцевым, однако вместо колонии его отправили в психбольницу.

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