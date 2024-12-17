ТАСС: танкер подал сигнал бедствия в Черном море близ порта Кавказ

Еще один танкер подал сигнал бедствия в Черном море. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что танкер подал сигнал близ порта Кавказ.

Он не привел информации о том, когда это произошло. При этом источник РИА Новости привел данные, согласно которым танкер подавал сигнал бедствия в ночь на вторник, 17 декабря.

Утром 15 декабря два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе. У первого танкера оторвало носовую часть, после чего он сел на мель. Один из 13 членов экипажа не выжил. Причиной крушений, предварительно, стал шторм, в результате происшествия произошел разлив более восьми тысяч тонн нефтепродуктов. Экипажи двух танкеров спасли, один человек не выжил.