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10:25, 17 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины

Нижегородец планировал взорвать здание промышленного предприятия
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Житель Нижнего Новгорода планировал взорвать здание одного из промышленных предприятий в городе, где выпускают военную продукцию, по заданию спецслужб Украины. В результате он был задержан сотрудниками ФСБ, передает местный портал NN.RU, публикуя видео допроса.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

«Я призываю всех граждан Российской Федерации, получивших сомнительные предложения от украинских спецслужб, обращаться сразу в ФСБ России», — говорит на видео допрашиваемый.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты, работавшего на украинские спецслужбы. Его уличили в передаче Киеву данных о передвижении военной техники в Крыму. С украинскими спецслужбами 31-летний мужчина связывался через мессенджер.

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