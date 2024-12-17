ФСБ задержала россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины

Нижегородец планировал взорвать здание промышленного предприятия

Житель Нижнего Новгорода планировал взорвать здание одного из промышленных предприятий в городе, где выпускают военную продукцию, по заданию спецслужб Украины. В результате он был задержан сотрудниками ФСБ, передает местный портал NN.RU, публикуя видео допроса.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

«Я призываю всех граждан Российской Федерации, получивших сомнительные предложения от украинских спецслужб, обращаться сразу в ФСБ России», — говорит на видео допрашиваемый.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты, работавшего на украинские спецслужбы. Его уличили в передаче Киеву данных о передвижении военной техники в Крыму. С украинскими спецслужбами 31-летний мужчина связывался через мессенджер.

