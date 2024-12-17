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18:04, 17 декабря 2024Силовые структуры

Генерал ФСБ высказался о подготовке убийства генерал-лейтенанта Кириллова

Генерал ФСБ Михайлов: убийство генерала Кириллова готовили профессионалы
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Подготовка убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова выполнялась профессионалами, рассказал «Ленте.ру» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Теракт готовили, скорее всего, профессиональные люди. На это указывают несколько аспектов. Во-первых, надо было подобрать исполнителей — будь то офицер СБУ или какой-то находящийся здесь агент. Во-вторых, необходимо было просчитать все, что связано с режимом работы самого генерала, все мелкие нюансы. Ну и, конечно, отработать процесс слежки за ним непосредственно при совершении теракта», — объяснил Михайлов.

При этом исполнитель теракта, как считает генерал-майор, не обязательно мог быть профессионал — теоретически, речь может идти и о любителе, обладающем навыками создания самодельных взрывных устройств.

«Конечно, все будет ясно после экспертизы. Исполнителем мог быть и любитель, и агент, находящийся на территории России, которым решили пожертвовать, и специально засланный офицер. Пока мы не можем дать точного ответа на этот вопрос», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее правоохранителям удалось установить арендатора автомобиля каршеринга, из которого велась съемка момента подрыва Кириллова. Предположительно, непосредственных исполнителей теракта может быть больше.

Напомним, взрыв произошел около 6 часов утра по московскому времени. К подъезду жилого дома, расположенного на Рязанском проспекте, подъехал служебный автомобиль. После того как на улицу вышел Кириллов, устройство было приведено в действие дистанционным способом.

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