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10:58, 17 декабря 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ пожаловался на активные действия российских войск в Курской области

Генштаб ВСУ: ВС России провели 68 штурмов украинских позиций в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ведут активные штурмы позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

По информации ведомств, всего за минувшие сутки было проведено 68 штурмов. Сообщается также о множественных ударах по позициям ВСУ.

Кроме того, в Генштабе ВСУ заявили о 341 обстреле позиций украинских войск. О других подробностях не сообщается.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили о сложной для украинской армии ситуации на всей линии фронта. «Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции», — говорится в сообщении украинского генштаба.

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