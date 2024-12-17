В России отреагировали на гибель генерал-лейтенанта при взрыве в Москве

Гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова во время взрыва в Москве — это теракт, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».
Прежде всего мне хочется выразить искренние слова соболезнования его родным и близким
«Нужно отметить, что предстоит еще выяснить все обстоятельства произошедшего, но, на мой взгляд, очевидно, что это теракт. Нужно понимать, что Игорь Кириллов — это начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, Герой Труда, участник разработки новейших видов вооружения, сделавший для страны столько важного и полезного. Для меня вопрос: почему он был без госохраны? Я думаю, что люди, которые вносят такой вклад в обороноспособность, должны быть с соответствующей Федеральной службой охраны», — отреагировал Швыткин.
Ранее стало известно, что рано утром 17 декабря два человека погибли на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва. Жертвами стали генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Кириллов был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России и с 2021 года являлся Героем Труда России. Взрывное устройство могло быть закреплено на ручке электросамоката.
Как пишет Shot, преступник припарковал электросамокат с примотанным к нему самодельным взрывным устройством около трех часов ночи. Вероятно, в момент активации устройства подрывник или его сообщник могли находиться в зоне видимости ситуации.