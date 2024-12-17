В России отреагировали на гибель генерал-лейтенанта при взрыве в Москве

Депутат Швыткин: гибель генерал-лейтенанта ВС России Кириллова — это теракт

Гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова во время взрыва в Москве — это теракт, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

Прежде всего мне хочется выразить искренние слова соболезнования его родным и близким Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

«Нужно отметить, что предстоит еще выяснить все обстоятельства произошедшего, но, на мой взгляд, очевидно, что это теракт. Нужно понимать, что Игорь Кириллов — это начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, Герой Труда, участник разработки новейших видов вооружения, сделавший для страны столько важного и полезного. Для меня вопрос: почему он был без госохраны? Я думаю, что люди, которые вносят такой вклад в обороноспособность, должны быть с соответствующей Федеральной службой охраны», — отреагировал Швыткин.

Ранее стало известно, что рано утром 17 декабря два человека погибли на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва. Жертвами стали генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Кириллов был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России и с 2021 года являлся Героем Труда России. Взрывное устройство могло быть закреплено на ручке электросамоката.

Как пишет Shot, преступник припарковал электросамокат с примотанным к нему самодельным взрывным устройством около трех часов ночи. Вероятно, в момент активации устройства подрывник или его сообщник могли находиться в зоне видимости ситуации.