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11:14, 17 декабря 2024Россия

В России отреагировали на гибель генерал-лейтенанта при взрыве в Москве

Депутат Швыткин: гибель генерал-лейтенанта ВС России Кириллова — это теракт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова во время взрыва в Москве — это теракт, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

Прежде всего мне хочется выразить искренние слова соболезнования его родным и близким

Юрий Швыткинзаместитель председателя комитета Госдумы по обороне

«Нужно отметить, что предстоит еще выяснить все обстоятельства произошедшего, но, на мой взгляд, очевидно, что это теракт. Нужно понимать, что Игорь Кириллов — это начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, Герой Труда, участник разработки новейших видов вооружения, сделавший для страны столько важного и полезного. Для меня вопрос: почему он был без госохраны? Я думаю, что люди, которые вносят такой вклад в обороноспособность, должны быть с соответствующей Федеральной службой охраны», — отреагировал Швыткин.

Ранее стало известно, что рано утром 17 декабря два человека погибли на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва. Жертвами стали генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Кириллов был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России и с 2021 года являлся Героем Труда России. Взрывное устройство могло быть закреплено на ручке электросамоката.

Как пишет Shot, преступник припарковал электросамокат с примотанным к нему самодельным взрывным устройством около трех часов ночи. Вероятно, в момент активации устройства подрывник или его сообщник могли находиться в зоне видимости ситуации.

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