Глава СВР выразил надежду на налаживание контактов с администрацией Трампа

Нарышкин надеется на налаживание контактов с администрацией Трампа

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил об отсутствии контактов с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. В то же время он надеется, что они будут установлены. Об этом сообщает в Telegram журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«У меня нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Глава СВР уточнил, что сначала люди должны быть назначены. Он выразил надежду на налаживание контактов и то, что российская и американская службы сработаются.

Ранее Нарышкин высказался о кандидатуре Трампа на пост главы ЦРУ Джоне Рэтклиффе. Он отметил, что не знаком с ним, но подчеркнул, что наслышан о Рэтклиффе, как о профессионале.