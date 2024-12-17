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20:44, 17 декабря 2024Ценности

Ида Галич разместила ролик в нижнем белье

Ведущая Ида Галич показала видео в бежевом нижнем белье
Екатерина Ештокина
Ида Галич

Ида Галич. Кадр: @galichida

Блогерша и ведущая Ида Галич показала видео в откровенном виде. Публикация размещена на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость опубликовала ролик, на котором сначала предстала в бежевом нижнем белье, состоящем из трусов с высокой посадкой, бюстгальтера без подклада и топа поверх него.

При этом звезда похвасталась подтянутой фигурой и рельефным прессом. Затем инфлюэнсерша предстала перед камерой в голубом платье-комбинации, с укладкой и ярким мейкапом.

Ранее в декабре Ида Галич показала тело до похудения и раскрыла секреты привлекательности. Знаменитость опубликовала старый снимок, на котором была запечатлена в нижнем белье.

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