Износ систем ЖКХ в России оценили

Спикер Совфеда Матвиенко: 40 % инженерных коммуникаций нуждаются в замене

Около 40 процентов инженерных коммуникаций в России превысили нормативный срок службы и нуждаются в замене. Так степень износа систем жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) оценила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

В некоторых регионах доля ветхих коммуникаций достигает 80 процентов, заявила политик. Матвиенко напомнила, что президент России Владимир Путин поручил навести порядок в этой сфере. Для этого в стране запустят федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

До 2030 года на обновление инженерных коммуникаций планируют потратить около 4,5 триллиона рублей. «Средства беспрецедентные, и важно распорядиться ими максимально эффективно — вплоть до копейки», — подчеркнула Матвиенко.

Спикер Совфеда считает, что эта тема должна быть приоритетной для региональных властей — подача тепла, света и воды должна быть бесперебойной как в мегаполисах, так и в самых маленьких поселках. Участников заседания Совета законодателей Матвиенко призвала приложить все усилия, чтобы выполнить эту задачу и навсегда оставить коммунальные аварии в прошлом.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, при отсутствии дома более пяти календарных дней можно потребовать перерасчет стоимости. Для этого нужно приложить документы, подтверждающие, что никого не было дома, — например, путевку или билеты на транспорт.