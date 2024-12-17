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10:46, 17 декабря 2024Экономика

Соседи подорванного генерала Кириллова рассказали о безопасности в ЖК

В ЖК, где подорвали генерала Кириллова, жаловались на отсутствие видеонаблюдения
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Соседи генерала Российской армии Игоря Кириллова не первый год жаловались на ситуацию с безопасностью в жилищном комплексе. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Претензии к местной управляющей компании у жителей ЖК «Среда» копились годами. В частности, собственники не могли добиться наладки видеонаблюдения на территории комплекса. Камеры, по словам проживающих, ведут запись в плохом качестве и не захватывают часть домов. Несмотря на это с жильцов взимают плату в полном размере.

Кроме того, на территории ЖК есть проблемы с освещением и вывозом мусора. Отсутствует там и опорный пункт полиции. В то же время сотрудников охраны не раз заставали за распитием алкоголя на рабочем месте. Один из них, как предполагают жильцы, даже мог попасть в эпицентр взрыва вместе с Кирилловым — охранник был одет в куртку того же цвета, что и водитель генерала.

Жалобы соседей в УК игнорировали, обстановка не изменилась даже после обращений в местную управу. В данный момент сотрудников безопасности ЖК опрашивает следствие.

Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Жертвами стали Кириллов и его помощник. Самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно.

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