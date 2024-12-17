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13:21, 17 декабря 2024Бывший СССР

Командир ВСУ пожаловался на большое число дезертиров

Командир ВСУ: в некоторых подразделениях дезертиров больше, чем раненых
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) число дезертиров превышает количество убитых и раненых. Об этом сообщает издание Wiadomości со ссылкой на одного из командиров ВСУ.

По его словам, из всех дезертиров только 10 процентов вернулись на фронт. Он добавил, что ни один учебный центр не способен подготовить новобранцев к тем вызовам, с которыми они столкнутся на фронте.

Ранее украинский аналитический ресурс «Опендатабот» констатировал, что в стране выросло количество уголовных дел по статье о дезертирстве в 3,7 раза за год. По информации ресурса, число дезертиров на Украине увеличивается каждый год.

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