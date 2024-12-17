Mash: единственным выжившим при подрыве Кириллова оказался его водитель

Единственным выжившим при подрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России (ВС) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова оказался его водитель.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало утром во вторник, 17 декабря, когда офицер и его помощник вышли из подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Бомба была установлена на руле припаркованного рядом самоката и приведена в действие дистанционно. Ее мощность составила более 1 килограмма тротила.

Во время активации устройства водитель Кириллова находился за рулем служебной машины Toyota Camry. Взрывной волной мужчину контузило, осколками стекла посекло лицо и руки.

Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

За генералом велась слежка из машины каршеринга

По данным Telegram-канала Mash, за Кирилловым велась слежка из автомобиля каршеринга. Там была установлена камера, объектив которой был направлен на подъезд и завернут в тряпку. Устройство транслировало картинку через интернет. С его помощью преступники следили за целью и дистанционно активировали СВУ.

Транспортное средство было оставлено у дома на Рязанском проспекте несколько дней назад. Его припарковал у подъезда случайный мужчина. Предполагается, что он выполнял «заказ» и не знал, что конкретно и кому доставляет.

Правоохранителям удалось установить арендатора автомобиля каршеринга. Его должны допросить. Предположительно, непосредственных исполнителей теракта может быть больше. Участники подрыва могли не знать о наличии пособников, чтобы не спугнуть друг друга.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский губернатор заявил об охоте на Кириллова

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что на генерал-лейтенанта велась охота. Чиновник признался, что дружил с главой войск РХБЗ Вооруженных сил России, который являлся уроженцем Костромской области.

«Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях — в том числе на территории Украины», — отметил Ситников.

За подрывом Кириллова может стоять Служба безопасности Украины, хоть официальный Киев и опровергает эту информацию.