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17:49, 17 декабря 2024Россия

Медведев заявил о признании Украины в подрыве Кириллова

Медведев заявил, что Украина сама призналась в подрыве генерала Кириллова
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Украины сами признались в подрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом завил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

«Всем понятно, что произошло, что случилось и что нужно делать. Несмотря на то, что расследование только началось, наши враги уже поспешили опубликовать информацию о своей причастности», — сказал политик во время совещания по оборонным госконтрактам.

Он также отметил, что заказчиками теракта является военно-политическое руководство Украины.

Сообщения о взрыве на Рязанском проспекте в Москве появились утром 17 декабря. Как стало известно, когда Кириллов выходил из служебной машины, сработало взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

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