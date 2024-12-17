Мэр столицы российского региона в прямом эфире объяснил значения слов «имба» и «рофлить»

Мэр Екатеринбурга Орлов на прямой линии объяснил значения слова «рофлить»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе прямой линии объяснил значение слов из молодежного сленга. Запись прямого эфира опубликована на странице администрации столицы российского региона в соцсети «ВКонтакте».

В ходе программы к Орлову обратилась местная жительница, которая спросила, знает ли он значение таких слов, как «имба» и «рофлить». В ответ глава города рассказал, что неделей ранее ему как раз подарили словарь молодежного сленга. «Если я не ошибаюсь, рофлить — это смеяться, шутить, веселиться. Рофл — это шутка, по сути. А имба — это нечто настолько уникальное, выходящее за рамки привычного, которое ломает все стереотипы», — пояснил Орлов.

При этом мэр подчеркнул, что классический русский язык для него роднее, и выразил уверенность, что нынешний уровень российского образования позволяет им в совершенстве владеть и молодежи.

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