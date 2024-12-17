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16:06, 17 декабря 2024Ценности

Меркель заявила о своем влиянии на популярность брючных костюмов

Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что повлияла на популярность брючных костюмов
Екатерина Ештокина

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своем влиянии на популярность брючных костюмов. Об этом сообщает агентство DPA.

Меркель провела встречу с участниками книжной ярмарки в Кельне. По ее словам, она привлекла внимание к данному стилю в политике, поскольку в период своего пребывания на посту главы правительства предпочитала носить упомянутые предметы гардероба.

Она также отметила, что в начале 1990-х годов выход в свет женщин-политиков в брючных костюмах еще было «событием политического значения». Однако позже тенденция изменилась, что привело к прорыву упомянутых комплектов одежды, уточнила она.

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Известно, что на посту главы кабинета министров Германии Меркель носила брючные костюмы разных оттенков и лишь в редких неофициальных случаях выбирала платья.

В августе 2023 года были раскрыты траты немецкого правительства на внешность Меркель. Журналисты издания Tagesspiegel выяснили, что власти ФРГ платят каждый месяц по три тысячи евро (около 318 тысяч рублей) женщине, которая сочетает в своей работе функции визажиста, стилиста и парикмахера.

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