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18:48, 17 декабря 2024Россия

Минобороны показало видео со сбросом взрывчатки на укрытие ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео удара БПЛА по укрытию солдат ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало видео сброса взрывчатки на укрытие солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА с системой сбросов боеприпасов, уничтожил живую силу противника в укрытии», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых сверху дроном, можно увидеть, как на цель сбрасывается боеприпас. При падении он взрывается.

Ранее в этот же день оборонное ведомство показало кадры работы авиации, которая поддерживала наступление российских штурмовиков в Курской области. Видео начинается с момента заряда боекомплекта воздушной машины.

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