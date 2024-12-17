Минобороны показало видео со сбросом взрывчатки на укрытие ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео удара БПЛА по укрытию солдат ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео сброса взрывчатки на укрытие солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА с системой сбросов боеприпасов, уничтожил живую силу противника в укрытии», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых сверху дроном, можно увидеть, как на цель сбрасывается боеприпас. При падении он взрывается.

Ранее в этот же день оборонное ведомство показало кадры работы авиации, которая поддерживала наступление российских штурмовиков в Курской области. Видео начинается с момента заряда боекомплекта воздушной машины.