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16:25, 17 декабря 2024Россия

Минобороны показало кадры авиационной поддержки штурмовиков в Курской области

МО показало кадры работы авиации по поддержке штурмовиков в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры работы авиации, которая поддерживала наступление российских штурмовиков в Курской области. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале министерства.

«Экипажи армейской авиации поддержали наступление наших штурмовиков в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Видео начинается с момента заряда боекомплекта воздушной машины. Затем показываются кадры взлета и полета, после чего вертолет открывает огонь по целям.

В этот же день стало известно, что российские войска ударили по 13 бригадам Вооруженных сил Украины в Курской области. В оборонном ведомстве уточнили, что за сутки противник потерял до 260 бойцов, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, которая была произведена в Хорватии.

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