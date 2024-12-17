Минобороны показало кадры авиационной поддержки штурмовиков в Курской области

МО показало кадры работы авиации по поддержке штурмовиков в Курской области

Минобороны России показало кадры работы авиации, которая поддерживала наступление российских штурмовиков в Курской области. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале министерства.

«Экипажи армейской авиации поддержали наступление наших штурмовиков в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Видео начинается с момента заряда боекомплекта воздушной машины. Затем показываются кадры взлета и полета, после чего вертолет открывает огонь по целям.

В этот же день стало известно, что российские войска ударили по 13 бригадам Вооруженных сил Украины в Курской области. В оборонном ведомстве уточнили, что за сутки противник потерял до 260 бойцов, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, которая была произведена в Хорватии.