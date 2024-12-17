Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:57, 17 декабря 2024Россия

Появились новые подробности о боях в Курской области

МО: российские войска за сутки ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские войска за сутки ударили по 13 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) страны.

Бои проходили в районах населенных пунктов Русское Поречное, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Малая Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Дарьино, Гуево, Леонидово, Мартыновка, Марьевка, Новоивановка, Погребки и Свердликово.

За сутки противник потерял до 260 бойцов, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, которая была произведена в Хорватии. Всего с момента вторжения в Курскую область ВСУ лишились более 41 660 бойцов.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в оборонном ведомстве.

Ранее жительница Курской области рассказала о поджигающих дома бойцах ВСУ. По ее словам, в поселке Плехово целыми остались около десяти-пятнадцати домов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?

      Офицерам армии Асада предоставили выбор

      Экс-замкомандующего ВДВ допустил удар по Украине «Орешником» в ответ на подрыв Кириллова

      84-летняя «женщина-кошка» впервые вышла в свет после высказываний о пластике

      В России ввели уголовную ответственность за продажу вейпов детям

      Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

      После анонимного звонка о возможном минировании машины депутата Госдумы начата проверка

      В США запустили сотовую связь через спутники

      В России подсчитали число занятых в теневом бизнесе

      Фильм с российскими актерами назвали лучшим в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше