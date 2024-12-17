МО: российские войска за сутки ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 13 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) страны.

Бои проходили в районах населенных пунктов Русское Поречное, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Малая Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Дарьино, Гуево, Леонидово, Мартыновка, Марьевка, Новоивановка, Погребки и Свердликово.

За сутки противник потерял до 260 бойцов, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, которая была произведена в Хорватии. Всего с момента вторжения в Курскую область ВСУ лишились более 41 660 бойцов.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в оборонном ведомстве.

Ранее жительница Курской области рассказала о поджигающих дома бойцах ВСУ. По ее словам, в поселке Плехово целыми остались около десяти-пятнадцати домов.